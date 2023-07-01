Исследование: одинокие люди воспринимают мир совершенно по-другому

Исследование: одинокие люди воспринимают мир совершенно по-другомуЭто отражается на Мозге
Одиночество - это сложный и уникальный опыт, согласно недавнему исследованию. Исследователи из Дорнсайфского колледжа литературы, искусств и наук при Университете Южной Калифорнии использовали методы визуализации мозга для изучения мозга студентов колледжа во время просмотра ими различных видеороликов. Участников также попросили заполнить анкету на тему одиночества.
Исследование показало, что одинокие люди имеют более непохожие и идиосинкратические модели обработки информации в мозге по сравнению с теми, кто не одинок. Это говорит о том, что нейронное сходство, которое ассоциируется с общим пониманием и социальными связями, отсутствует у одиноких людей.
Интересно, что одинокие люди также отличаются друг от друга уникальными особенностями, что еще больше затрудняет их общение с другими людьми.
Исследование опровергает мнение о том, что одиночество - это исключительно отсутствие друзей или социальных связей, подчеркивая, что это сложное явление, на которое влияют индивидуальные процессы в мозге. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение конкретных ситуаций, в которых одинокие люди проявляют идиосинкразию в обработке информации.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.