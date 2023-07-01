Исследование: одинокие люди воспринимают мир совершенно по-другому

Исследование показало, что одинокие люди имеют более непохожие и идиосинкратические модели обработки информации в мозге по сравнению с теми, кто не одинок. Это говорит о том, что нейронное сходство, которое ассоциируется с общим пониманием и социальными связями, отсутствует у одиноких людей.

Интересно, что одинокие люди также отличаются друг от друга уникальными особенностями, что еще больше затрудняет их общение с другими людьми.

Исследование опровергает мнение о том, что одиночество - это исключительно отсутствие друзей или социальных связей, подчеркивая, что это сложное явление, на которое влияют индивидуальные процессы в мозге. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение конкретных ситуаций, в которых одинокие люди проявляют идиосинкразию в обработке информации.

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