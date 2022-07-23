Исследование: операция по снижению веса удваивает шансы на брак

При этом американцы, состоящие в браке и перенесшие бариатрическую операцию, также более чем в два раза чаще разводятся. Исследователи увидели это, изучив данные о 1441 взрослом американце, которые в период с 2006 по 2009 год перенесли хирургические методы лечения тяжёлого ожирения. Возраст участников варьировался от 19 до 75 лет, 79% из них составляли женщины. На момент операции 62% были женаты или жили с партнёром, в то время как остальные были одиноки.

Учёные отметили, что было множество факторов, которые увеличивали вероятность того, что у участника изменится статус отношений после операции. Некоторые из них были ожидаемы: более молодые участники и те, кто жил с партнёром до операции, с большей вероятностью вступали в брак в течение следующих пяти лет. Но некоторые удивили. Например, после потери веса многие разводились. Учёные связали это с тем, что из-за похудения у пациентов увеличилось либидо, и они с партнёром уже не смогли поладить на эту тему.