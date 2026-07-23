Исследование опровергло связь между использованием телефонов и раком мозга

Опубликовано 23 июля 2026, 18:131 мин.
Исследование опровергло связь между использованием телефонов и раком мозгаНаконец-то
Помните байку, мол, электромагнитные волны от сотовых телефонов могут вызывать рак? Так вот, последнее масштабное исследование, проведённое по заказу Всемирной организации здравоохранения, не обнаружило никаких доказательств этого.
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Учёные проанализировали 63 исследования, опубликованные с 1994 по 2022 год. Они изучили данные о людях, которые пользовались мобильниками, и сравнили их с теми, кто не пользовался. В результате не было найдено связи между использованием телефона и раком мозга, головы или шеи. При этом не имело значения, как долго человек разговаривал по телефону и сколько лет им пользовался.
Хотя по некоторым другим вопросам (например, головные боли или влияние на фертильность) данных пока недостаточно для окончательных выводов.
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Источник:refractor.io
Автор:Максим Многословный
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