Наука и технологии
Опубликовано 23 июля 2026, 18:13
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Исследование опровергло связь между использованием телефонов и раком мозга

Наконец-то
Помните байку, мол, электромагнитные волны от сотовых телефонов могут вызывать рак? Так вот, последнее масштабное исследование, проведённое по заказу Всемирной организации здравоохранения, не обнаружило никаких доказательств этого.
Исследование опровергло связь между использованием телефонов и раком мозга

© Ferra.ru

Учёные проанализировали 63 исследования, опубликованные с 1994 по 2022 год. Они изучили данные о людях, которые пользовались мобильниками, и сравнили их с теми, кто не пользовался. В результате не было найдено связи между использованием телефона и раком мозга, головы или шеи. При этом не имело значения, как долго человек разговаривал по телефону и сколько лет им пользовался.

Хотя по некоторым другим вопросам (например, головные боли или влияние на фертильность) данных пока недостаточно для окончательных выводов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:refractor.io
Автор:Максим Многословный
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