Исследование опровергло связь между использованием телефонов и раком мозга

Учёные проанализировали 63 исследования, опубликованные с 1994 по 2022 год. Они изучили данные о людях, которые пользовались мобильниками, и сравнили их с теми, кто не пользовался. В результате не было найдено связи между использованием телефона и раком мозга, головы или шеи. При этом не имело значения, как долго человек разговаривал по телефону и сколько лет им пользовался.

Хотя по некоторым другим вопросам (например, головные боли или влияние на фертильность) данных пока недостаточно для окончательных выводов.

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