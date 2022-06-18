Исследование: останки погибших при Ватерлоо солдат украли и пустили на удобрения

Профессор Тони Поллард (Tony Pollard) из Университета Глазго выдвинул эту гипотезу, потому после битвы, в которой погибли тысячи людей, было найдено чрезвычайно мало останков. Согласно документальных свидетельствам, после Ватерлоо были массовые захоронения. Но их никто так и не обнаружил. Можно предположить, что захоронения просто расхищали.

Кроме того, профессор Поллард обнаружил, что по крайней мере, в трёх газетных статьях, начиная с 1820-х годов, говорится об импорте человеческих останков с европейских полей сражений с целью производства удобрений. Одним из основных рынков сбыта этого сырья были Британские острова. Также исследователь считает, что многие местные приходили, чтобы украсть вещи умерших, некоторые даже воровали зубы, из которых потом делали протезы.

Учёные теперь надеются найти археологические свидетельства существования братских могил, из которых было украдено так много останков и вещей.