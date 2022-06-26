Исследование: от чего люди чаще умирают в день рождения

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Исследование: от чего люди чаще умирают в день рожденияРезультаты вас не удивят
Исследователи НИУ ВШЭ выяснили, какова частая причина смерти людей в их дни рождения.
Учёные проанализировали данные 16,77 млн умерших в России в период с 01.01.2011 по 31.12.2019, сопоставили даты рождения и смерти, а затем рассчитали риски для разных причин смерти.
Выяснилось, что в день рождения люди на 24% чаще умирают от алкогольных отравлений, чем в среднем в другие дни. Растёт и вероятность смерти от убийств (на 25%) и самоубийств (на 9%), болезней системы кровообращения, органов дыхания и органов пищеварения и от внешних причин.
Впрочем, Новый год всё ещё смертоноснее, чем день рождения. Избыточная смертность ото всех причин в этот праздник оказалась выше, чем в день рождения, в 2-4 раза.