Исследование: от чего люди чаще умирают в день рождения

Учёные проанализировали данные 16,77 млн умерших в России в период с 01.01.2011 по 31.12.2019, сопоставили даты рождения и смерти, а затем рассчитали риски для разных причин смерти.

Выяснилось, что в день рождения люди на 24% чаще умирают от алкогольных отравлений, чем в среднем в другие дни. Растёт и вероятность смерти от убийств (на 25%) и самоубийств (на 9%), болезней системы кровообращения, органов дыхания и органов пищеварения и от внешних причин.

Впрочем, Новый год всё ещё смертоноснее, чем день рождения. Избыточная смертность ото всех причин в этот праздник оказалась выше, чем в день рождения, в 2-4 раза.