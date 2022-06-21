Исследование: отключение уведомлений не спасёт вас от смартфонной зависимости

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Исследование: отключение уведомлений не спасёт вас от смартфонной зависимостиЭто может заставить вас стрессовать больше
Некоторые «эксперты» советуют отключать уведомления на телефоне, чтобы бороться с зависимостью от него. Однако новое исследование предполагает, что это может быть не так эффективно, как считалось ранее.
Исследователи из Пенсильвании опросили более 100 человек об использовании смартфонов и о том, включены ли у них уведомления. Они обнаружили, что отключение уведомлений может быть «психологически неприятным» и лишь заставляет пользователей чаще проверять свой телефон.
Отключение уведомлений вызывает особый стресс у людей, которые страдают от боязни упустить что-то. Кроме того, у людей есть потребность человека чувствовать себя частью группы и поддерживать социальные связи. Отключение уведомлений ограничивает это.
«Участники, которые переводили свой телефон в беззвучный режим, значительно чаще брали смартфоны по сравнению с теми, кто не отключал полностью сигналы уведомлений», — подытожили учёные.