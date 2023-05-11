Исследование: отпугнуть комаров поможет мыло, но есть нюанс

Хотя комары представляют значительную угрозу для человека из-за болезней, которые они переносят, было замечено, что они не нападают на всех одинаково. Примерно 20% людей ответственны за около 80% случаев передачи заболеваний, переносимых комарами, в той или иной местности. Чтобы лучше понять это явление, исследователи изучили влияние запахов, добавляемых в мыло, на привлечение комаров.

В ходе исследования были отобраны четыре человека-добровольца и определены их уникальные запаховые сигнатуры. Затем добровольцы мылись мылом различных марок. Самки комаров Aedes aegypti были подвержены воздействию тканей, надетых на добровольцев до и после мытья. Результаты выявили явные различия в предпочтениях комаров в зависимости от марки мыла и конкретного человека.

Исследование также выявило конкретные химические вещества в составе мыла, которые, как оказалось, оказывают наиболее значительное влияние на привлечение или отпугивание комаров. В частности, было обнаружено, что химическое вещество с ароматом кокоса особенно эффективно отпугивает комаров.

Однако важно отметить, что данное исследование имело небольшой размер выборки, и для повторения и расширения полученных результатов необходимы дальнейшие исследования.