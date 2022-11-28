Исследование: ожирение плохо влияет на мозг у детей

Из имеющихся данных учёные исключили данные детей с расстройствами пищевого поведения, заболеваниями нервной системы, психическими заболеваниями, черепно-мозговой травмой. После поправки на возраст, пол, расу, этническую принадлежность и социально-экономический статус учёные создали модели для определения связи между весом и здоровьем мозга.

Целостность белого вещества оказалась значительно нарушена при более высоком ИМТ у детей. Наиболее поражены были мозолистое тело, являющееся основным соединительным элементом обоих полушарий головного мозга, и верхний продольный пучок, соединяющий несколько долей (лобную, затылочную, теменную и височную).