Наука и технологии
21:10, 28 ноября 2022
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Исследование: ожирение плохо влияет на мозг у детей

Лучше, чтобы ребёнок питался здорОво

Используя данные МРТ из крупнейшего долгосрочного исследования развития мозга и здоровья детей в США, исследователи обнаружили, что более высокий вес и индекс массы тела (ИМТ) в детском возрасте связаны с плохим здоровьем мозга.

Исследование: ожирение плохо влияет на мозг у детей

Фото: Unsplash

Из имеющихся данных учёные исключили данные детей с расстройствами пищевого поведения, заболеваниями нервной системы, психическими заболеваниями, черепно-мозговой травмой. После поправки на возраст, пол, расу, этническую принадлежность и социально-экономический статус учёные создали модели для определения связи между весом и здоровьем мозга.

Целостность белого вещества оказалась значительно нарушена при более высоком ИМТ у детей. Наиболее поражены были мозолистое тело, являющееся основным соединительным элементом обоих полушарий головного мозга, и верхний продольный пучок, соединяющий несколько долей (лобную, затылочную, теменную и височную).

Источник:MedicalXpress
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