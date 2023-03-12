Исследование: озоновая дыра выросла из-за масштабных пожаров в Австралии

Озоновый слой защищает земную поверхность от ультрафиолетовых лучей, соответственно дыры в нём пропускают это излучение. Такая дыра открывается над Антарктидой каждую весну.

Учёные выявили химическую реакцию, которая увеличила истощение озона. Эта реакция разрушила края озоновой дыры над Антарктидой, расширив её более чем на два миллиона квадратных километров.

Исследователи отметили, что по их мнению, лесные пожары станут более частыми и интенсивными. Они могут замедлить восстановление озоновой дыры.