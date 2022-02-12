Исследование: пластиковые бутылки выделяют в воду более 400 химикатов

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Исследование: пластиковые бутылки выделяют в воду более 400 химикатовИ некоторые из них могут быть токсичны
Учёные обнаружили, что многоразовые бутылки, сделанные из мягкого пластика выделяют в водопроводную воду несколько сотен различных химических веществ.
Исследователи предупредили, что некоторые из этих веществ потенциально опасны для здоровья человека. Авторы новой работы рассказали, что были ошеломлены количеством химических веществ, которые они обнаружили в воде после того, как она пробыла 24 часа в бутылке.
Всего было идентифицировано более 400 различных веществ. Большая часть из них ещё не определены до конца. Мыть бутылки оказалось ещё более плохой идеей — после посудомоечной машинки они выделили лишь больше различных веществ.
«То, что эти вещества находятся в воде, не означает, что вода токсична и вредит нам, людям. Но проблема в том, что мы этого просто не знаем. И в принципе не так уж и хорошо пить остатки мыла или других химических веществ», — отметили учёные.
Источник: Futurity