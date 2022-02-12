Исследование: пластиковые бутылки выделяют в воду более 400 химикатов

Исследователи предупредили, что некоторые из этих веществ потенциально опасны для здоровья человека. Авторы новой работы рассказали, что были ошеломлены количеством химических веществ, которые они обнаружили в воде после того, как она пробыла 24 часа в бутылке.

Всего было идентифицировано более 400 различных веществ. Большая часть из них ещё не определены до конца. Мыть бутылки оказалось ещё более плохой идеей — после посудомоечной машинки они выделили лишь больше различных веществ.

«То, что эти вещества находятся в воде, не означает, что вода токсична и вредит нам, людям. Но проблема в том, что мы этого просто не знаем. И в принципе не так уж и хорошо пить остатки мыла или других химических веществ», — отметили учёные.