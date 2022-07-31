Исследование: плохое настроение может быть полезным

Как пишет Psy Post со ссылкой на исследования, негативное настроение делает нас менее доверчивыми и более скептичными. Интересно то, что, согласно научным данным, 80% людей на Западе на самом деле склонны к оптимизму. Это может привести к некоторым плохим решениям — например, вложениям средств в провальный проект. Поэтому побыть скептичным может быть очень полезно.

Кроме того, склонность к оптимизму связана с самоуверенностью — верой в то, что мы лучше других в большинстве вещей. Излишняя самоуверенность может стать проблемой в отношениях и привести к разочарованиям. А вот пессимизм может помочь тревожным людям проще переживать неудачи.