Исследование: плохой сон влияет на походку

Учёные пояснили, что походка не является автоматическим процессом и на неё может влиять лишение сна. Дело в том, что наш мозг реагирует на визуальные или слуховые стимулы на пути, приспосабливая походку к ним. Она может замедляться или ускоряться по мере необходимости. Если человек слышит музыку, он может, например, регулировать свой шаг так, чтобы сохранить ритм, не осознавая этого.

Чтобы мозг работал нормально, взрослым необходимо спать не менее семи часов в сутки, детям школьного возраста — от 9 до 12 часов, а подросткам — от 8 до 10 часов.

Эксперимент показал, что из-за недосыпа люди чаще не могли синхронизировать удары пяткой по беговой дорожке в такт метронома. Участники, которые высыпались хотя бы в выходные, справлялись с заданием лучше.