Наука и технологии
16:17, 03 марта 2023
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Исследование: плохой сон вызывает болезни сердца на 2-7 лет раньше срока

Следует постараться улучшить качество сна

Исследователи из университетов Южной Дании и Сиднея изучили данные 308 683 взрослых людей и выяснили, что плохой сон ускоряет развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование: плохой сон вызывает болезни сердца на 2-7 лет раньше срока

Фото: Unsplash

Учёные оценивали продолжительность сна, жалобы на бессонницу, храп, дневную сонливость, предрасположенность к раннему или позднему засыпанию. Затем данные сравнили с показателями здоровья сердечно-сосудистой системы.

Оказалось, что у женщин, которые имели проблемы со сном, на два года раньше начались сердечно-сосудистые заболевания. У мужчин проблемы проявились ещё раньше. В целом, у людей с нарушениями дыхания во время сна и другими подобными проблемами сердечно-сосудистые заболевания развивались более чем на семь лет раньше.

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