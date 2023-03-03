Исследование: плохой сон вызывает болезни сердца на 2-7 лет раньше срока

Учёные оценивали продолжительность сна, жалобы на бессонницу, храп, дневную сонливость, предрасположенность к раннему или позднему засыпанию. Затем данные сравнили с показателями здоровья сердечно-сосудистой системы.

Оказалось, что у женщин, которые имели проблемы со сном, на два года раньше начались сердечно-сосудистые заболевания. У мужчин проблемы проявились ещё раньше. В целом, у людей с нарушениями дыхания во время сна и другими подобными проблемами сердечно-сосудистые заболевания развивались более чем на семь лет раньше.