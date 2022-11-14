Исследование: почему мужчины домогаются коллег по работе

Учёные провели серию исследований, в которых пытались изучить взаимосвязь между социальной сексуальной идентичностью и социальным сексуальным поведением. Исследователи создали тест социальной сексуальной идентичности, в рамках которого респондент оценивает, насколько ему близки такие вещи как «сильный флирт», «обаятельность», «игривость» и т.д.

Результаты подтвердили предположение, что социальная сексуальная идентичность предсказывает социальное сексуальное поведение, включая сексуальные домогательства. Идентичность же оказалась сильнее у мужчин. Социальное сексуальное поведение мужчин усиливалось, когда они хотели создать сильный имидж. Проще говоря, результаты показали, что мужчины склонны воображать себя флиртующими, когда хотят казаться сильными. У женщин такое не наблюдалось.