Исследование: почему некоторые люди не едят фастфуд на самом деле

В новом исследовании, в ходе которого было опрошено более 300 респондентов, авторы попытались определить ключевые факторы, по которым люди отказываются от фастфуда. Используя ряд статистических методов для интерпретации необработанных данных, исследователи обнаружили две особенности нерегулярных потребителей фастфуда.

Во-первых, такие люди были склонны есть в макдоналдсах в «случайных ситуациях», не зависящих от них, например, в моменты нехватки времени, во время путешествий и т.д. Во-вторых, больше всего их заставляет воздерживаться от фастфуда... чувство вины. Такие люди чувствуют себя морально лучше, когда не едят «вредную еду».