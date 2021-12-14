Исследование: почему непьющие женщины могут начать употреблять алкоголь

Для своего эксперимента исследователи привлекли 105 женщин и 105 мужчин. Они должны были употреблять алкогольные напитки в баре, который сделали прямо в лаборатории. В то же время участники подвергались разным ситуациям, в том числе стрессовым.

Учёные пояснили, что некоторые люди могут спокойно выпить одну или две порции алкоголя и на этом успокоиться. А вот другие не могут остановиться. Эксперимент показал, что стресс тесно связан с нарушением контроля при употреблении алкоголя.

Оказалось, что из-за стресса все участники стали больше пить. Но между мужчинами и женщинами была разница. Те мужчины, которые до стресса пили безалкогольные напитки, выпили алкоголя впоследствии меньше. А вот женщины выпивали много после стресса вне зависимости от того, что пили раньше: алкоголь или нет.

Учёные пришли к выводу, что стресс может заставить женщину начать выпивать, даже если раньше ей это было неинтересно.