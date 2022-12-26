Исследование: почему женщины отправляют свои откровенные фотографии

Исследователи из Университета Небраски в Линкольне провели опрос. «Женщины часто отправляют мужчинам сексуализированные изображения, но их мотивы неясны», — пояснили учёные. Поэтому они обратились к 207 студенткам колледжей из США в возрасте от 19 до 27 лет, которые хотя бы раз в жизни отправляли кому-то откровенное фото.

Наиболее распространённым мотивом — его выбрали 35,3% участниц — было «восприятие обмена откровенными фотографиями как нормы в отношениях». Иными словами, большинство девушек отправляет нюдсы своим партнёрам, так как считают, что так делать нужно. Следующими наиболее распространёнными мотивами были «потому что он попросил» (20,8%), «находимся в разлуке» (17,4%) и «самоутверждаюсь» (14%).

Некоторые женщины также использовали нюдсы, чтобы почувствовать свою власть над мужчиной, а другие, потому что хотели так удержать партнёра.