Исследование: почему женщины работают усерднее, чем мужчины

Авторы новой научной работы решили проверить гипотезу о том, что переезд из места рождения в связи с браком у женщин может привести к более высокому уровню рабочей нагрузки. Исследование было сосредоточено на сельских деревнях из шести различных этнических культур. Учёные опросили более 500 человек и предложили им носить трекер активности, чтобы оценить рабочую нагрузку.

Исследователи увидели, что женщины действительно работали намного усерднее мужчин и отдавали большую часть плодов своего труда своим семьям. Об этом свидетельствовали как их собственные отчёты о том, сколько они работали, так и их трекеры активности. Женщины проходили в среднем чуть более 12 000 шагов в день, а мужчины — чуть более 9 000 шагов.

Отчасти это может быть связано с тем, что женщины в среднем физически слабее мужчин и, следовательно, имеет меньше возможностей отстаивать свои интересы. Но также учёные обнаружили, что люди (будь то мужчины или женщины), которые переезжают после брака дальше от своих родственников, имеют более высокую рабочую нагрузку, чем те, кто остаётся со своими родными семьями.