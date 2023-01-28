Исследование: почти 2 млн лет люди ели только мясо

Израильские исследователи, изучающие питание людей каменного века, говорят, что те провели около двух миллионов лет в качестве хищников. Люди в основном ели мясо крупных животных и редко что-то другое.

Авторы также отметили некорректность так называемой палеолитической диеты, которая предполагает, что доисторические люди ели овощи, фрукты, орехи, коренья и мясо, поэтому эти продукты якобы наиболее естественны для употребления.

На самом деле, у гипотезы, что древние люди были преимущественно хищниками, много аргументов. Например, учёные изучили кислотность желудков, и она оказалась очень высока. Это указывает на приспособленность к мясной диете: кислота обеспечивает защиту от вредных бактерий.

Исследователи полагают, что люди начали переходить на растительную диету около 85 тысяч лет назад, возможно, в результате сокращения количества крупных животных.