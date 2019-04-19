Исследование: почти 90% россиян не против работать сверхурочно

Почти 80% респондентов ответили, что даже могли бы выполнять работу, которая не входит в их обязанности. Правда, только при соблюдении указанного условия.

HeadHunter также спросил у респондентов, как сильно заботятся о сотрудниках их работодатели сейчас. Почти половина участников оценили заботу работодателей низко. Помимо этого, сервис узнал, что является для соискателей самым важным аспектом при выборе работы. На первом месте оказалась своевременная выплата зарплаты — за этот вариант проголосовали 70%. На втором и третьем месте — удобное рабочее место и уютный офис. Только для 29% респондентов достойный уровень заработной платы оказался самым значимым при выборе работы.