Наука и технологии
19:08, 19 февраля 2023
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Исследование показало, что цивилизация майя была развитее, чем мы думали

Они строили дороги между поселениями

Новые технологии помогли учёным обнаружить сеть из почти 800 поселений майя, связанных «супермагистралями».

Исследование показало, что цивилизация майя была развитее, чем мы думали

Фото: Unsplash

Эти древние магистрали представляют собой дамбы из камня, и, согласно новому исследованию. Они — вместе с более чем 400 поселениями — указывают на уровень продвинутой организации.

«Это первая в мире система супермагистралей, которая у нас есть», — пояснили учёные.

Эти магистрали возвышались над запутанными, а иногда и заболоченными пространствами. Камни также покрывали белым материалом, который делал дорогу более заметной в лунном свете. На данный момент исследователи идентифицировали около 177 километров магистралей. Их высота может достигать пяти метров.

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