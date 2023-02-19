Исследование показало, что цивилизация майя была развитее, чем мы думали

19:08, 19 февраля 2023
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Исследование показало, что цивилизация майя была развитее, чем мы думалиОни строили дороги между поселениями
Новые технологии помогли учёным обнаружить сеть из почти 800 поселений майя, связанных «супермагистралями».
Фото: Unsplash
Эти древние магистрали представляют собой дамбы из камня, и, согласно новому исследованию. Они — вместе с более чем 400 поселениями — указывают на уровень продвинутой организации.
«Это первая в мире система супермагистралей, которая у нас есть», — пояснили учёные.
Эти магистрали возвышались над запутанными, а иногда и заболоченными пространствами. Камни также покрывали белым материалом, который делал дорогу более заметной в лунном свете. На данный момент исследователи идентифицировали около 177 километров магистралей. Их высота может достигать пяти метров.