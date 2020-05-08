Исследование показало, что люди считают себя умнее роботов

Изначально целью учёных было узнать, распространяют ли люди гендерные стереотипы на роботов. То есть считают ли они, что роботы-«женщины» хуже справляются с задачами на типично мужских работах. Однако исследование показало, что люди не демонстрируют подобных предрассудков в отношении роботов.

Как оказалось, люди более предвзяты по части компетенций роботов. Участники исследования, которые оценивали навыки автоматов в сравнении с человеческими, доверили машинам лишь самую простую работу, как бы сомневаясь в их способностях. Учёные рассказали, что люди часто недооценивали роботов: считали, что те плохо выполняют задачи, которые они на самом деле выполняли хорошо. Возможно эти предрассудки появились из-за различных историй в СМИ о неудачах роботов.