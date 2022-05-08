Исследование показало, как мужчины успокаивают себя после измен жёнам

Авторы исследования опросили 1514 пользователей мужского пола Ashley Madison, специфического сайта знакомств. Все участники опроса были женаты или состояли в романтических отношениях, и у них не было договорённости с партнёршей о свободных отношениях.

Учёные узнали, какие мыслительные установки способствуют тому, что изменщики не корят себя за поступок. Нередко они вообще изменяют свой взгляд на неверность, например, начинают считать, что «измена никому не причиняет вреда». Также у них меняется самооценка (например, «я впервые за долгое время чувствую прилив сил», «Это я — настоящий я»). «Говоря себе, например: "эти новые отношения веселят и возбуждают меня", изменщики уменьшают чувство дискомфорта», — пояснила исследовательница, автор работы.