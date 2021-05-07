Исследование показало любовь котов даже к воображаемым коробкам

Исследованием занялась команда психологов из США и Австралии. Авторы работы попросили 30 добровольцев провести эксперимент с их котами. Участникам надо было сделать дома квадрат Канижа. Так называют оптическую иллюзию, при которые фигуры, похожие на Пакмана, образуют четыре угла. Из-за особой формы фигур создаётся впечатление, будто они находятся в углах квадрата. Добровольцы должны были сделать такой прямоугольник на полу и заснять реакцию кошки на него. Помимо квадрата Канижа использовались и другие фигуры.

Чтобы эксперимент был «чистым», владельцы питомцев надевали солнцезащитные очки. Так кошки не видели взгляд хозяев, и он не мог повлиять на их выбор. Что делали коты? Конечно, садились в эти воображаемые фигуры.