Исследование показало опасность коронавируса для младенцев

Авторы обзора рассмотрели более 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом среди детей-американцев в возрасте до 18 лет в период с 12 февраля по 2 апреля.

Исследование подтвердило, что дети заражаются реже, чем взрослые. В США на долю детей приходится лишь 1,7% от всех зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. При этом с симптомами болеют более 73% из них.

147 детей были госпитализированы из-за тяжёлого течения болезни. Умерли трое. Как выяснилось, наиболее тяжело коронавирусная инфекция протекает у младенцев. На них пришлось 62% госпитализированных.