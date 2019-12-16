Исследование показало подорожание мобильной связи в России

Как показало исследование, средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь выросла на 6% по сравнению с декабрём 2018 года. В денежном выражении рост составил 15 рублей (с 255 до 270 рублей).

Таким образом индекс доступности связи в стране за год увеличился с 5,9 до 6,4. Это значит, что россияне стали тратить на услуги мобильной связи чуть больший процент своего ежемесячного дохода. Во многом это связано с замедлением роста доходов населения. Кроме того, операторы регулярно проводят корректировку тарифов в сторону их повышения.

Аналитики изучили тарифы восьми операторов во всех регионах России. Они считают, что в 2020 году рост продолжится.

Эксперты также назвали регионы с самой доступной мобильной связью с учётом средней заработной платы и стоимости тарифов: