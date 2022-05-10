Исследование показало стереотипные различия между верующими, атеистами и агностиками

Авторы работы уточнили, что религиозные люди стереотипно предполагают, будто неверующие более склонны к аморальным поступкам. Кроме того, верующие рассматривают атеизм и агностицизм как угрозу общественной, американской норме.

В первом исследовании учёные изучили, как американцы различают стереотипы об агностиках, атеистах и христианах. Интересно, что только 56% участников правильно определили агностицизм (для справки: это система убеждений, при которой человек отрицает возможность узнать истину о боге и мироздании). «Участники указали, что атеисты обычно считаются более злыми, аморальными, нетерпимыми, напористыми, грубыми, чем агностики. Напротив, агностиков считали более нерешительными, сомневающимися, трусливыми, добрыми, любопытными, нейтральными и научными, чем атеисты», — пишут исследователи.

Ещё одно исследование показало, что атеисты считаются менее нравственными, менее заслуживающими доверия и более опасными по сравнению с агностиками.