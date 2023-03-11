Исследование: показатели IQ в США упали впервые почти за столетие

Онлайн-тесты на IQ проходили добровольцы в период с 2006 по 2018 год. Учёные проверяли так называемый эффект Флинна. Так называют статистический феномен, выражающийся в постепенном повышении показателей IQ с течением лет по миру. Предыдущие исследования подтвердили этот эффект, обнаружив, что за период с 1932 по 2000 год люди стали набирать на 3–5 баллов IQ больше.

Но в последнее время, кажется, что-то изменилось. Многочисленные исследования показали, что показатели IQ снижаются во многих европейских странах. И теперь это выяснилось и в США. В новой работе авторы увидели, что самые резкие спады IQ были среди молодёжи. Они также отметили, что, хотя некоторые навыки, такие как пространственное мышление, стали лучше, чем у предыдущих поколений, другие, такие как решение проблем, оценка числовых рядов и вербальное мышление, ухудшились.