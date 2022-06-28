Исследование: поклонники знаменитостей оказались транжирами

Компании часто используют знаменитостей для маркетинга. И это нередко оказывается эффективным. Поэтому исследователи предположили, что поклонение «звёздам» может быть связано со склонностью к импульсивным покупкам.

Автор исследования и его коллеги привлекли 1319 участников в возрасте от 16 до 30 лет. Добровольцы заполнили анкеты в случайном порядке. Результаты показали, что пограничное патологическое поклонение знаменитостям действительно предсказывает импульсивное покупательское поведение и что эти отношения опосредованы эмпатией. Эта связь была сильнее среди участников мужского пола, чем среди женщин.

У исследования есть некоторые ограничения. Во-первых, оно учитывало только ответы самих участников, а они могли быть нечестны. Во-вторых, выборка была ограничена одной группой молодых людей.