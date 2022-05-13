Исследование: полные люди более склонны к долгим отношениям

В ходе исследования 295 добровольца просмотрели и оценили четыре мужских и четыре женских тела, сгенерированные компьютером. Тела имели либо высокий, либо низкий уровень жира, а также маленькие или большие мышцы или грудь. После просмотра каждого изображения участники указывали, в какой степени, по их мнению, показанный человек заинтересован в долгосрочных и краткосрочных отношениях.

Исследователи обнаружили, что участники-мужчины были склонны воспринимать женщин с большой грудью как более заинтересованных в сексуальных отношениях, чем женщин с маленькой грудью. И мужчины, и женщины считали дам с высоким уровнем жира более склонными к долгосрочным отношениям. Похожая картина возникла и в восприятии мужских тел.