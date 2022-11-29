Исследование: после крупных мотопробегов появляется больше донорских органов

Во время пробегов наблюдалось увеличение на 21 процент количества донорских органов в день. Также на 26 процентов росло количество тех, кому требуется пересадка органов. «Это примерно один дополнительный донор или шесть дополнительных реципиентов в этих регионах на каждые два крупных мотопробега», — пояснили учёные.

Они отметили, что эти результаты не удивительны, учитывая высокую смертность, связанную с мотоциклами.