Исследование: позиция жертвы не способствует успеху в бизнесе

С предпринимательством связаны такие черты личности, как самоэффективность, независимость, мотивация, склонность к риску, оптимизм и многое другое. Восприятие себя как жертвы до такой степени, что это становится центральной частью чьей-либо идентичности, является интуитивно противоположным понятием. Учёные решили подтвердить это.

Для исследования были отобраны 208 израильских студентов, изучающих предпринимательство. Работа показала, что позиция жертвы отрицательно связана с предприимчивостью. Также учёные взяли более широкую выборку. Они увидели, что для участников с низкой самоэффективностью позиция жертвы была отрицательно связана с предпринимательством, но для участников с высокой самоэффективностью такой связи не было.