Исследование предположило, что древняя атмосфера Марса поддерживала жизнь

В то время как современная среда Марса сурова и негостеприимна, геологические данные свидетельствуют о более теплом и влажном прошлом, в котором около 3,8−3,6 миллиарда лет назад могла существовать жидкая вода. Этот древний Марс и стал объектом нового исследования, в частности, изучается возможность образования формальдегида.

Формальдегид, простое органическое соединение, имеет решающее значение для образования сложных биомолекул, таких как аминокислоты и сахара — фундаментальных строительных блоков белков и РНК, необходимых для жизни, какой мы ее знаем.

Исследователи использовали передовые компьютерные модели для моделирования потенциального состава атмосферы раннего Марса, учитывая такие факторы, как углекислый газ, водород и угарный газ. Моделирование предполагает, что в древней марсианской атмосфере мог постоянно вырабатываться формальдегид, что потенциально могло привести к образованию различных органических соединений.