Исследование: программисты в Москве получают до полумиллиона рублей в месяц

Вакансии с самой высокой зарплатой специалисты hh.ru искали среди отраслей «высший менеджмент», «маркетинг, PR и реклама», «масс-медиа» и по фильтру «удаленная работа». В Москве от 400 до 600 тысяч рублей готовы предложить директору по информационным технологиям и операционному или генеральному директору, в Туле 400-700 тысяч — специалисту VP PROD с опытом управления командами от 20 человек.

У программистов на удаленке есть возможность получать до пяти тысяч долларов (или около 326 тысяч рублей) на позиции Senior PHP разработчик, и до 300 тысяч рублей, будучи PHP Developer. Разработчики на Golang могут претендовать на зарплату четыре тысячи долларов (примерно 260 тысяч рублей).

По данным hh.ru, средний уровень заработной платы по всем профессиональным областям составляет 42 194 рубля.