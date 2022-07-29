Исследование: просто посидеть и подумать вам нравится больше, чем кажется

Исследователи из Японии попросили добровольцев сидеть в комнате без каких-либо отвлекающих факторов, таких как смартфон, до 20 минут. В нескольких разных сценариях участники недооценили то, насколько приятно им было просто сидеть и думать. То есть учёные просили людей предсказать, насколько им понравится сидеть наедине со своими мыслями. Затем добровольцы рассказывали, что действительно испытали при этом. Исследователи обнаружили, что людям нравилось проводить время со своими мыслями значительно больше, чем они предполагали.

В другом эксперименте людям предложили оценить, насколько им понравится просто сидеть без отвлекающих факторов или просматривать новости в интернете. Люди ожидали, что первое понравится им значительно меньше, чем второе, но впоследствии они сообщили об одинаковом уровне удовольствия.