Исследование: психопаты становятся только хуже после 50

Есть мнение, будто психопаты становятся более социально приемлемыми в пожилом возрасте. Однако личный опыт исследовательницы показал, что это не всегда права.

В своей работе она изучила данные 1215 человек, они прошли онлайн-опрос, отвечая на вопросы о знакомых психопатах. В основном это были их романтические партнёры, а также родители, друзья и коллеги.

По словам опрошенных, у 935 человек были обнаружены признаки психопатии. 99% этих людей были описаны как манипуляторы, 94% характеризовались антиобщественным поведением, 93% совершали эмоциональное насилие, 89% — психологическое насилие, 58% — финансовое насилие, а 47% — физическое. Знакомые этих людей страдали, у кого-то даже появлялись суицидальные мысли.

Участников также спросили, что случилось с психопатами после 50 лет. Лишь менее 1% опрошенных сообщили, что их знакомые стали более приятными людьми в пожилом возрасте. 57% рассказали, что человек стал только хуже после 50 лет.