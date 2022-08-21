Исследование: работа по дому делает мужчин более желанными для женщин

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Исследование: работа по дому делает мужчин более желанными для женщинГлавное — равенство в отношениях
Новое исследование показало, что женщины в таких отношениях, где поровну распределены домашние обязанности, более удовлетворены и испытывают большее сексуальное желание.
Авторы отметили, что женщины описывают сексуальное желание не только как желание, собственно, заняться сексом, но и как потребность в близости с партнёром. В ходе исследования 299 австралийским женщинам в возрасте от 18 до 39 лет задавали вопросы о либидо и отношениях. Было выделено три группы участниц:
- в отношениях, в которых женщины воспринимали работу по дому как равную;
- в отношениях, в которых женщина чувствовала, что работает больше;
- в отношениях, в которых женщины считали, что их партнёр вносит больший вклад.
Оказалось, что участницы из первой группы испытывали большее сексуальное желание, чем остальные. Хуже всего дела были у женщин из второй группы.