Исследование: работа по дому делает мужчин более желанными для женщин

Авторы отметили, что женщины описывают сексуальное желание не только как желание, собственно, заняться сексом, но и как потребность в близости с партнёром. В ходе исследования 299 австралийским женщинам в возрасте от 18 до 39 лет задавали вопросы о либидо и отношениях. Было выделено три группы участниц:

в отношениях, в которых женщины воспринимали работу по дому как равную;

в отношениях, в которых женщина чувствовала, что работает больше;

в отношениях, в которых женщины считали, что их партнёр вносит больший вклад.

Оказалось, что участницы из первой группы испытывали большее сексуальное желание, чем остальные. Хуже всего дела были у женщин из второй группы.