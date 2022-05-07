Исследование раскрыло главную проблему сексуальной жизни в браке

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Исследование раскрыло главную проблему сексуальной жизни в бракеЛюди неверно оценивают друг друга
Когда вы только начинаете встречаться, бывает трудно угадать сексуальные предпочтения партнёра. Однако, как оказалось, даже у пар со стажем эта проблема никуда не уходит.
Учёные изучили 98 взрослых канадских пар, которые были вместе не менее двух лет. Участники оценили свои отношения, сексуальное удовлетворение и отказы в сексе. Также исследователи взяли 130 гетеросексуальных моногамных пар. Их попросили оценить то же самое, но также рассказать, приставали ли они когда-нибудь к партнёру или партнёр к ним, и приводило ли это к сексуальной активности.
Как оказалось, люди часто переоценивали вероятность отказа в сексе. Учёные предупредили, что переоценка вероятности столкнуться с отказом со стороны партнёра может уменьшить близость и нанести серьёзный ущерб романтическим отношениям.