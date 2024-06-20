Исследование раскрыло высокий уровень депрессии среди ученых-планетологов

В ходе исследования, проведенного под руководством Дэвида Транга из Гавайского университета в Маноа, было опрошено более 300 членов сообщества, что позволило выявить значительные проблемы с психическим здоровьем, особенно среди аспирантов и начинающих исследователей.

Результаты показали, что среди маргинальных групп, таких как женщины и цветные люди, чаще встречаются симптомы тревоги и депрессии. Транг, инициировавшая исследование на фоне беспокойства за благополучие коллег, подчеркнула, что из-за академического давления теряются талантливые исследователи.

Ученые подчеркивают острую необходимость вмешательства в психическое здоровье в академических кругах, направленного на создание "благоприятной среды". Транг выступает за проведение семинаров по психообразованию для решения этих проблем.