Исследование: разряд электричества по мозгу улучшает память у пожилых людей

Стимуляция мозга проводилась с помощью устройства, похожего на шапочку для плавания, утыканную электродами. Через них подаётся ток в определённые области мозга. Исследовательскую группу интересовали конкретно две области: одна, связанная с рабочей памятью, а другая, связанная с долговременной памятью.

Исследовательская группа разделила 60 участников в возрасте от 65 до 88 лет на три группы: одна группа носила устройство, но не получала электростимуляции; вторая получала стимуляцию в области, связанной с рабочей памятью; а третья — в области, связанной с долговременной памятью. Исследователи также проверяли, как испытуемые запоминают слова.

Исследование показало, что как рабочая, так и долговременная память улучшились в течение четырёх дней. В настоящее время использованное устройство является всего лишь экспериментальным инструментом. Но он безопасен и имеет мало побочных эффектов.