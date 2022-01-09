Исследование: риск смерти женщины-пациентки выше, если хирургом является мужчина

Учёные проанализировали данные более 1,3 млн пациентов, которые перенесли плановые операции в Канаде в период с 2007 по 2019 год. В целом, анализ показал, что когда хирург-мужчина лечит женщину, у пациентки на 16% выше шанс получить осложнения, на 20% больше вероятность надольше остаться в больнице и на 32% больше риск умереть.

При этом у мужчин-пациентов, которых лечила женщина-хирург, всего на 2% больше шансов получить осложнения и на 13% выше риск умереть.

Причину этому учёные найти не смогли. Отмечается также, что женщин среди хирургов меньше, чем мужчин. В 2020 году в Канаде их было всего 27% от общего количества.