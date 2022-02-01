Исследование: рост цен на топливо ухудшает психическое и физическое здоровье людей

Исследователи делали акцент на невозможности обогреть дом из-за отсутствия денег на дорогое топливо. Конечно, такое положение дел влияет на уровень удовлетворённости жизнью. Также учёные обнаружили, что это влияет на физическое здоровье людей, вызывая более высокий уровень воспаления. Это стало ясно по биомаркерам в крови.

Исследователи пояснили, что воздействие низких температур связано с повышенными кровяным давлением, воспалением и риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний независимо от возраста или пола.

Авторы пришли к выводу, что это доказывает: нехватка топлива может действительно повлиять на здоровье людей.