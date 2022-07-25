Исследование: с друзьями вы смеётесь не так, как с любимым человеком

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Исследование: с друзьями вы смеётесь не так, как с любимым человекомВозможно, естественнее
Можно ли по смеху понять, в присутствии кого хохочет человек — друзей или любимого человека? Новое исследование предполагает, что можно, поскольку дружеский смех воспринимается как более естественный и менее уязвимый.
Учёные собрали записи смеха разных людей в разных ситуациях и дали их прослушать 50 студентам. Они слушали смех и пытались определить, в присутствии кого смеялся человек: друга или романтического партнёра.
Участники показали неплохую точность в этой задаче. Им казалось, что смех при романтическом партнёре звучит менее приятно. Добровольцы также дали 9-балльную оценку по разным параметрам смеха: от расслабленности до уязвимости.
Смех, направленный на друзей, был оценён как более громкий, доминирующий и естественный.