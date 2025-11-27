Исследование: с роботами дети в школах ведут себя на удивление вежливо

В исследовании участвовали 251 ребенок в возрасте 7−12 лет и гуманоидный робот Pepper высотой 120 см. Робот оснащен камерами, микрофонами и датчиками, распознает речь, жесты и некоторые эмоции. Ученые изучали два параметра: стиль общения робота (вежливый или командный) и «пол» робота (мужской или женский).

Дети взаимодействовали с роботом, который имитировал животных, а затем реагировали на просьбы робота или на запрет фотографировать его. После этого им задавали вопросы о Pepper — например, может ли робот испытывать счастье или мечтать.

Результаты показали: дети почти всегда отвечали вежливо на просьбы робота, даже если его стиль был «командным». Дети помладше чаще приписывали роботу человеческие качества. «Вежливые» роботы чаще воспринимались как «человечные», особенно если их пол соответствовал ожиданиям: женский робот с вежливым поведением вызывал наибольшую антропоморфизацию (перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевлённые предметы).