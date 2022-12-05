Исследование: считать себя неудачником — самоисполняющееся пророчество

Ученые из Университета Шиншу обнаружили, что когда мы придерживаемся негативных убеждений о себе (например, говорим: «Я неудачник»), эти мысли имеют тенденцию к самовоспроизведению и влияют на будущее самовосприятие. Другими словами, негативные мысли о себе могут перерасти в самоисполняющееся пророчество.

Исследователи провели эксперимент со студентами. Последние считали, что на них тестируют новую модель машинного обучения, которые оценивает личные качества. После каждого вопрос фейкового психологического теста участники получали обратную связь об их личных качествах, поведенческих тенденциях и будущих перспективах.

Затем участникам нужно было оценить, насколько, как им кажется, соответствует правде этот фидбэк. По мнению исследователей, люди, которые уже видят себя в негативном свете, с большей вероятностью вспомнят негативную обратную связь, потому что она согласуется с их предустановленным самовосприятием.