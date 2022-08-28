Исследование: швейцарские ледники растаяли уже вполовину

Исследователи подсчитали, что объёмы льда на ледниках сократились вдвое за 85 лет — до 2016 года. С тех пор ледники потеряли ещё 12% всего за шесть лет.

«Отступление ледников ускоряется. Внимательное наблюдение за этим явлением и количественная оценка его исторических масштабов важны, потому что это позволяет нам сделать вывод о реакции ледников на изменение климата», — пояснили учёные.

Отмечается, что по площади ледники Швейцарии составляют около половины всех ледников в европейских Альпах. Выводы исследования могут иметь серьёзные последствия для долгосрочных источников энергии в Швейцарии, поскольку, по данным правительства, гидроэнергетика производит почти 60% электроэнергии в стране.