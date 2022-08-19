Исследование: сладкая кока-кола делает крыс глупее

Крыс распределили на группы по возрасту — два месяца, восемь и 14. При помощи лабиринтов учёные проверили их когнитивные способности. Затем в течение 57 дней половину крыс в каждой группе поили кока-колой, а другую половину — обычной водой. После этого учёные повторили когнитивные тесты, а потом ещё десять дней после возвращения к нормальной диете.

Когда эксперимент закончился, животных умертвили и изучили состояние тканей их мозга. Выяснилось, что крысы из контрольных групп, которые пили простую воду, не демонстрировали изменений в поведении. А те животные, которые пили колку, показывали заметное ухудшение памяти и способности проходить лабиринты. Анализ также выявил нарушения в структурах фронтальной коры и гиппокампа.

Учёные предположили, что такие эффекты могут быть связаны со сбоями в работе механизмов защиты от окислительного стресса.