Исследование: сладкие напитки могут сделать вас лысым

Конечно, если пить сладкие напитки иногда, то всё будет в порядке. Но частое их употребление значительно увеличивает риск выпадения волос у мужчин на колоссальные 42%.

Исследовательская группа из Университета Цинхуа изучила связь между облысением по мужскому типу и потреблением сладких напитков. Авторы обследовали более тысячи мужчин и поручили им выпивать от 1 до 3 литров сладких напитков каждую неделю.Они обнаружили, что более высокое потребление значительно коррелирует с более высокими рисками облысения.

Кроме того, потребление сладких напитков в значительной степени связано с ожирением, увеличением веса, сердечными заболеваниями, диабетом 2 типа, неалкогольной болезнью печени, заболеваниями почек, кариесом, артритом и подагрой.