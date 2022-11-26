Исследование: сладкое даже муравьёв делает более оптимистичными

В исследовании участвовал чёрный садовый муравей (Lasius niger). Сначала насекомых обучили связывать один запах с положительным подкреплением, а другой — с отрицательным. Так, муравьи сначала проходили по 20-сантиметровой бумажной полоске, пропитанной запахом лимона или розы. В конце им давали каплю сахарного раствора, который пах так же, как полоска. Затем было негативное подкрепление — в конце давали раствор хинина.

После этого муравьёв запускали в лабиринт, где одно ответвление пахло как роза и лимон. Затем насекомые заходили во второй лабиринт, одна ветвь которого была покрыта положительным запахом, а другая — отрицательным.

В результате муравьи продемонстрировали высокую склонность к оптимизму: выбирали ароматизированное ответвление, даже если соотношение запахов было сильно смещено в сторону негативного. Другие эксперименты закрепили этот вывод.