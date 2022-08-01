Исследование: сладкое улучшает работу мозга при решении творческих задач

Интересно, что обнаруженный эффект сладкого вкуса был специфичен для творчества и не улучшал результаты людей при выполнении аналитических задач, требующих внимания к деталям.

Учёные сочли, что связь с творчеством обусловлена тем, что люди ассоциируют сладкий вкус с положительным опытом и ситуациями. По словам ведущего исследователя, поскольку позитивные ситуации не представляют угрозы, они позволяют нашему разуму стать более открытым. Напротив, аналитические задачи и задачи, требующие внимания к деталям, требуют более жёсткой фокусировки.

Исследователи отметили, что потребление чрезмерного количества сахара вредно для здоровья, и они не выступают за увеличение потребления. «Важно то, что наши исследования показывают, что влияние сладкого вкуса на креативность может проявляться даже от одной конфеты, небольшого печенья или кусочка сухофрукта», — добавили учёные. Даже воображение сладкого вкуса может помочь.